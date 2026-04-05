İstanbul Şişli'de otel yangını: 6 kişi mahsur kaldı

İstanbul Şişli’de 6 katlı otelin mutfağında çıkan yangın kısa sürede paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Şişli'de otel yangını: 6 kişi mahsur kaldı
İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan 6 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan kişiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Yaşardoğu Sokak üzerinde bulunan otelin giriş katındaki mutfak bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yangın sırasında otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

otel yangın istanbul
