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İstanbul Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle rögarlar tıkandı

İstanbul Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle rögarlar tıkandı. Vatandaşın ev ve işyerleri sular altında kaldı. Evde biriken suları boşaltmaya çalışan mahalleli, "Yetkilileri defalarca aradık ancak gelen olmadı" dedi.

İstanbul Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle rögarlar tıkandı

Sağanak yağış rögarı tıkadı, vatandaşın ev ve işyerleri sular altında kaldı.

İstanbul'da geceden beri etkili olan sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı. Sultangazi'de rögarları tıkanan bazı ev ve işyerlerini kanalizasyon suyu bastı.

Suyun basmasıyla birlikte uyuyan vatandaşlar kalktı, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. 

Apartman sakinleri birçok defa yetkilileri aradı ama yardım gelmedi. Belediye ekipleri uzun süre gelmeyince vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Olay yerine geç gelen gelen ekipler rögar kapağını açtı ve su tahliyesi yaptı. 

Belediye ekiplerinin geç geldiğini iddia eden vatandaşlar belediye çalışanlarıyla zaman zaman gerginlik yaşadı.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #istanbul #sultangazi
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