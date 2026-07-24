İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje! 6.75 milyar dolarlık imzalar atıldı, iki havalimanı birleşiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'ne ilişkin yürütülen çalışmalar ve ihale süreci hakkında resmi detayları paylaştı. İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlanan projenin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ile yapımına ilişkin ihale aşaması 14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DIŞ FİNANSMANLI DEMİRYOLU PROJESİ

Bakan Uraloğlu, dev projenin ekonomik büyüklüğüne ve uluslararası desteğine dikkat çekerek finansman anlaşmalarının tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, süreci şu sözlerle aktardı: "6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak"

Yeni demiryolu hattının haritasını ve mevcut ulaşım ağlarıyla entegrasyonunu açıklayan Uraloğlu, güzergah bilgilerini detaylandırdı: "Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Hattın 7 gün 24 saat demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak; Orta Koridor'da taşıdığımız yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak"

Projenin altyapı boyutunda yapılacak mühendislik çalışmaları da netleşti. İhale kapsamında, 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ve bu hatta bağlanan 4,7 kilometrelik tek hat bağlantıları inşa edilecek. Hat boyunca 36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23,3 kilometreyi bulan 22 çift hatlı NATM tüneli ve 3,7 kilometre uzunluğunda 17 aç-kapa tüneli hayata geçirilecek. Proje dahilinde ayrıca 22,1 kilometrelik iki viyadük, 40 adet köprü ile güzergah üzerinde yer alacak istasyonların yapımı gerçekleştirilecek.

ASYA VE AVRUPA ARASINDA 33 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu hattının, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılık kapasitesini büyük oranda artırması planlanıyor. Bakan Uraloğlu, projenin yaratacağı kapasite artışına ilişkin hedefleri, "Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz" ifadeleriyle dile getirdi.