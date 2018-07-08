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İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza

Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaza #Küçükçekmece D-100 Karayolu #zincirleme kaza
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