İstanbul Tuzla'da narkotik operasyonu yapıldı. 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gün hareketli başladı. Uyuşturucu satıcılarına büyük baskın yapıldı.



Operasyonun adresi İstanbul Tuzla oldu.



Uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, özel harekat polisleri de katıldı.



Helikopter destekli operasyonda 130 polis görev aldı.



Operasyonlarda çok sayıda kişi yakalandı.





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