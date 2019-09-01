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İstanbul Ümraniye'de hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Ümraniye'de bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul Ümraniye'de hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 21 Ağustos 19.15 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Çayırdere Sokağı'ndaki bir iş yerinden çeşitli malzemeler çıkaran zanlıyı fark etti.

Bekçileri gören şüpheli kaçmaya çalışırken yaşanan kovalama sonucu yakalandı. Emrah Y. (26) gözaltına alındı.

İş yeri önünde yapılan incelemede klima motoru, çamaşır makinesi motoru, pense, ıspatula, murç, 2 akü takviye kablosu başlığı ile şüphelinin kaçarken attığı saç bükme motoru ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Y. tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü #ümraniye #hırsızlık #Çarşı ve Mahalle Bekçileri
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