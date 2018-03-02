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İstanbul'un göbeğinde büyük yangın

İstanbul Beyoğlu Karaköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

İstanbul'un göbeğinde büyük yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın restoran olarak kullanılan çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın restoran olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Saat 14.00'da çıkan yangında alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Etiketler; #istanbul #beyoğlu #karaköy
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