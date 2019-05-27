banner1005
Ecrin Kurnaz'dan acı haber
Ecrin Kurnaz'dan acı haber
Kurz'un görevine son verildi
Kurz'un görevine son verildi
Atatürk, yapay zeka ile renklendirildi
Atatürk, yapay zeka ile renklendirildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz ŞehitlerFatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı, köprülerde görsel şölen oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan ışıklandırma hakkında AA muhabirine açıklama yapan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünde İstanbul'un üç köprüsünün de aynı anda ışıklandırıldığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırılması için İstanbul Valiliği'ne yaptıkları başvurunun olumlu karşılandığını ifade eden Haciyev, köprünün Azerbaycan bayrağının renkleriyle süslendiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu aktaran Haciyev, Azerbaycan’ın eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in Türkiye ve Azerbaycan için "iki devlet bir millet", Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de "Azerbaycan'ın kederi Türkiye'nin kederidir" sözlerini hatırlatarak, iki dost ülkenin kardeşliğinin sonsuza kadar süreceğini ifade etti.

Haciyev, "İstanbul Valiliği ve Kara Yolları Genel Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ilk defa olarak aynı zamanda Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırılacaktır. Bu vesileyle İstanbul Valiliği ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Köprülerdeki Azerbaycan bayrağının renkleriyle yapılan ışıklandırma görsel şölen oluşturdu.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Azerbaycan #15 Temmuz Şehitler #fatih sultan mehmet #yavuz sultan selim köprüsü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.