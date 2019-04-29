banner1005
Tuzla'da tersane yangını
Tuzla'da tersane yangını
Rod Rosenstein istifa etti
Rod Rosenstein istifa etti
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

İstanbul'un Silivri ve Büyükçekmece kıyılarını da turuncuya büründü

Marmara Denizi'ndeki plaktonlar yüzünden Tekirdağ'dan sonra İstanbul'un Silivri ve Büyükçekmece kıyılarını da turuncuya büründü. Hava değişimiyle artan plakton sayısının neden olduğu renk değişimi zararsız.

İstanbul'un Silivri ve Büyükçekmece kıyılarını da turuncuya büründü

İstanbul Silivri'de deniz sahil boyunca turuncuya büründü.

Kokulacak bir şey yok çünkü bu görüntünün nedeni plaktonlar. 

 Yaklaşık bir hafta önce Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarını etkisini altına alan plaktonlar Büyükçekmece ve Silivri'ye kadar ulaştı. 

Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artıyor. 

"Kırmızı gel-git" denilen biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişiyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara denizi #silivri #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.