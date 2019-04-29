Marmara Denizi'ndeki plaktonlar yüzünden Tekirdağ'dan sonra İstanbul'un Silivri ve Büyükçekmece kıyılarını da turuncuya büründü. Hava değişimiyle artan plakton sayısının neden olduğu renk değişimi zararsız.

İstanbul Silivri'de deniz sahil boyunca turuncuya büründü.



Kokulacak bir şey yok çünkü bu görüntünün nedeni plaktonlar.



Yaklaşık bir hafta önce Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarını etkisini altına alan plaktonlar Büyükçekmece ve Silivri'ye kadar ulaştı.



Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artıyor.



"Kırmızı gel-git" denilen biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişiyor.





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