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İstanbul'un üç ilçesinde uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un üç ilçesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aranan bazı şüpheliler yakalandı.

İstanbul'un üç ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Şişli, Kağıthane ve Beykoz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #şişli #kağıthane #beykoz
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