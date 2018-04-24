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İstanbul Üniversitesi ayakta

Hükümetin üniversitelerin bölünmesine yönelik hazırladığı yasa tasarısı İstanbul Üniveritesi'nde portesto edildi. Beyazıt'taki tarihi ana kapı önünde açıklama yapan yüzlerce öğrenci ve akademisyen "üniversitemizi böldürmeyeceğiz" dedi.

İstanbul Üniversitesi ayakta

Hükümetin hazırladığı üniversitelerin bölünmesine yönelik yasa tasarısına en sert tepki İstanbul Üniversitesi'nden geldi. 

İstanbul Üniversitesi’nden ayrılacak 9 fakülteyle, İstanbul İbni Sina adlı üniversitesinin kurulmasına karşı hem akademisyenler hem de öğrenciler karşı çıktı.

Karara karşı İstanbul Üniversitesi'nin tüm fakülteleri adına ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, çok sayıda Cumhuriyetçi Hekimler Birliği üyesi de destek verdi.

Öğrenciler Silivri ya da Hadımköy'de taşınacakları için de endişeli.

Öğretim üyeleriyse üniversitenin marka değerine ve mekanla ilişkisine dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul üniversitesi #hükümet
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