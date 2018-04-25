İstanbul Üniversitesi'nde protestolar sürüyor
Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı bugün komisyonda görüşülürken, üniversitelerden tasarıya gelen tepkiler sürüyor.
Geçtiğimiz gün İstanbul Üniversite'nin tüm fakültelerinde yapılan basın açıklaması ve protestoların ardından bugün de protestolar sürüyor.
Öğrenciler fakültelerde düzenlediği forumların ardından Beyazıt Ana Kapı önünde toplandı. Tüm fakültelerin bir araya gelerek forum yapıyor.
Öğretim üyeleriyse komisyondaki görüşmeleri takip ederken, derslerini kısa tutarak öğrencilerin protestosuna destek verdi.
Beyazıt'taki İletişim Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yanı sıra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Florance Nightangale Hemşirelik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Orman Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi'nden katılımlar sürüyor.
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