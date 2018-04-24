Altay tankı ihalesi sonuçlandı
Altay tankı ihalesi sonuçlandı
AKP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
AKP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
FETÖ'nün yeni taktiği deşifre oldu
FETÖ'nün yeni taktiği deşifre oldu
Ruhani'den Türk dili için çağrı
Ruhani'den Türk dili için çağrı

İstanbul Üniversitesi'nin bölünme kararına karşı tepkiler büyüyor

Türkiye'nin köklü üniversitelerinin bölünmesi kararına, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ve öğrenci kulüpleri de tepkili. Yasa tasarının gerekçesi olmadığını belirten öğrenciler, bölünmenin üniversiteyi bilimsellikten uzaklaştıracağına vurgu yaptı.

İstanbul Üniversitesi'nin bölünme kararına karşı tepkiler büyüyor

İstanbul üniversitesinin bölünme kararına karşı tepkiler büyüyor. Hem öğrenci kulüpleri hem de TGB üyeleri bölünme kararına karşı tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin yanı sıra, Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü de bölünme kararına karşı çıktı.

Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü Başkanı Ceren Aksu, üniversitenin köklü tarihine dikkat çekti.

Türkiye Gençlik Birliği Beyazıt yöneticisi, bölünmenin üniversiteleri bilimsellikten uzaklaştıracağını savundu.

Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Aytaç Öztürk ise kararın gerekçesi olmadığını belirtti. 

Hükümetin bu kararına karşı olduklarını vurgulayan gençler, mücadelede kararlı. 


"ÜNİVERSİTELER BÖLÜNEMEZ"
İ.Ü KULÜPLERİ VE ÖĞRENCİLER KARARA TEPKİLİ

GENÇLER: MÜCADELE EDECEĞİZ

Etiketler; #istanbul üniversitesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.