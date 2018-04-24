Türkiye'nin köklü üniversitelerinin bölünmesi kararına, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ve öğrenci kulüpleri de tepkili. Yasa tasarının gerekçesi olmadığını belirten öğrenciler, bölünmenin üniversiteyi bilimsellikten uzaklaştıracağına vurgu yaptı.

İstanbul üniversitesinin bölünme kararına karşı tepkiler büyüyor. Hem öğrenci kulüpleri hem de TGB üyeleri bölünme kararına karşı tepki gösterdi.



Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin yanı sıra, Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü de bölünme kararına karşı çıktı.



Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü Başkanı Ceren Aksu, üniversitenin köklü tarihine dikkat çekti.



Türkiye Gençlik Birliği Beyazıt yöneticisi, bölünmenin üniversiteleri bilimsellikten uzaklaştıracağını savundu.



Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Aytaç Öztürk ise kararın gerekçesi olmadığını belirtti.



Hükümetin bu kararına karşı olduklarını vurgulayan gençler, mücadelede kararlı.





"ÜNİVERSİTELER BÖLÜNEMEZ"

İ.Ü KULÜPLERİ VE ÖĞRENCİLER KARARA TEPKİLİ



GENÇLER: MÜCADELE EDECEĞİZ