Üniversitelerin bölünmesi tasarısına karşı tepkiler sürüyor. Gazi Üniversitesi'nde karara karşı protestolar düzenlenirken, İstanbul Üniversitesi'ndeyse basın açıklaması yapıldı.Köklü üniversitelerin bölünmesine yönelik tasarının Meclis gündemine gelmesi beklenirken, İstanbul Ünivetsitesi'nden teklifin geri çekilmesi çağrısı yapıldı.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden akademisyenlerin ve tüm fakültelerden öğrencilerin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.Öğretim üyeleri üniversiteleri bölmenin, uluslararası alandaki bilimsel ve akademik başarıları düşüreceğine dikkat çekti.Fakültelerin birbiriyle olan etkileşimine ve bağına değinen akademisyenler, tasarının geri çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Tasarının çekilmesini isteyen öğrenciler "Ana gibi yar, Beyazıt gibi diyar olmaz.", "Böleceğiniz tek şey mezuniyet pastamız olsun.", "İdeolojik değil, akademik" dövizleri taşıdı.