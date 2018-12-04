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İstanbul Üsküdar'da 29 bin karelik alan imara açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Ünalan'da kamu hizmeti için ayrılan 29 bin metrekarelik alanı, ticaret ve konut için imara açtı. 5 Aralık'ta satışı yapılacak alanda sağlık merkezi, park ve pazar gibi halkın ortak kullandığı alanlar bulunuyor. Hem mahalle muhtarı hem mahalle sakinleri satış kararına tepkili.

İstanbul Üsküdar'da 29 bin karelik alan imara açıldı

Bölgenin tek yeşil alanının satışa çıkacağını öğrenen mahalle sakinleri, karara tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararına göre 5 Aralık'ta gerçekleşecek ihale 385 milyon lira ile açılacak.

Satışa açılan alanda halkın ortak kullandığı pazar alanından deprem toplanma alanına bir çok ortak nokta var. alanın imara açılması binlerce kişinin mağdur olmasına neden olacak.

Ünalan Muhtarı Mezengül Şimşek satış kararının yaratacağı mağduriyetleri kapı kapı dolaşıp anlatıyor.

Şimşek, kararı mahkemeye taşıdıklarını da ifade etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #üsküdar
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