Eşini yaraladığı, yanındaki erkeği de öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, eşini yaraladığı, yanındaki erkeği de öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın 3. katında, B.A. (26) ile Mahmut Ç. (30) bıçakla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Binadan çıkan ve yolda yaralı bulunan Mahmut Ç, ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, B.A. ise Üsküdar Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. B.A. ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Mahmut Ç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili B.A'nın kocası M.A. gözaltına alındı.