İstanbul Üsküdar'da bir halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı, 3 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan otobüs, durakta bekleyenlere çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.



Durakta bekleyen yolculardan üç kişi hayatını kaybederken, yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.