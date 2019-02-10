İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; 934 personel, 227 araç ve 8 arama kurtarma köpeği ile başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

İstanbul Valiliği, Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nda meydana gelen çökme olayı sonrası 934 personel, 227 araç ve 8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nda 6 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da meydana gelen çökme nedeniyle, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında olay yerine en yakın kamu binası olan Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kriz merkezi oluşturulduğu hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER'den Sorumlu Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileriyle oluşturulan heyet yönetiminde derhal arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtilen açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Arama Kurtarma Birlikleri, JÖAK'a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü, Kartal, Bahçelievler, Arnavutköy Belediyeleri, Kızılay, İHH, Maltepe Üniversitesi ve YARKUR'dan toplam 934 personel, 227 araç ve 8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.



Bölgede riskli görülen 135 hane güvenlik nedeniyle tahliye edildi

Olayda 20 vatandaş ve bir Orta Asya kökenli misafir hayatını kaybettiği, Kriz Merkezi koordinasyonunda 76 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 14 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, bölgede riskli görülen 11 binadaki 135 hanenin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, buralarda ikamet eden vatandaşlara Valilikçe konaklama hizmeti sunulduğu aktarıldı.



İstanbul Valiliğinin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen bu elim olayın hemen akabinde talimatlarıyla çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binalı Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya arama kurtarma çalışmalarını ziyaret ederek bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Olayın başlangıcından sonuna kadar kriz merkezinde bizzat çalışarak hem merkezi hem de arama kurtarma çalışmalarını koordine eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı'ya, milletvekillerine, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımıza ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyoruz."

İnsan dostu 8 arama-kurtarma köpeğinin vatandaşların yerinin tespit edilmesinde büyük katkısı olduğu belirtilen açıklamada, "Yaşadığımız bu son olay İstanbul'umuzda kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.