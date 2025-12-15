İstanbul Valiliği duyurdu: Cami çevresinde piyango bileti satışına yasak!

İstanbul Valiliği, kentteki tüm kamu kurumlarına yönelik önemli bir genelge yayımladı. Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen bu yazıda, yeni yıl dönemiyle birlikte Milli Piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satış hızının yükseldiği ve bu satışların cami avluları ile ibadethane girişlerinde de gerçekleştirildiğine dair Valiliğe şikayetlerin ulaştığı belirtildi.

Yazıda ayrıca, piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş ve ikramiye ödeme süreçlerinin "Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği" ile belirlendiğine dikkat çekildi.

CAMİLERİN KULLANIM ESASI VURGULANDI

Valilik, alınan kararın gerekçesini camilerin asli kullanım amacına dayandırdı. Yazıda, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması gerektiği vurgulanarak, bu mekanların herkesin rahatça ziyaret edeceği yerler olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, camilerin huzur ortamının korunması amacıyla aşağıdaki kararın alındığı kaydedildi: "Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla cami avlusu, girişleri ve bahçesinde Milli Piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir."

Valilik yazısının sonuç kısmında, alınan kararların uygulanması ve denetim süreçlerinin titizlikle yürütülmesi talimatı verildi. İlgili birimlere, uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Vali Gül, ilgili kamu kurumlarına gönderdiği yazıyı şu önemli talimatla sonlandırdı: "Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."