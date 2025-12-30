İstanbul Valiliği duyurdu: Yılbaşında güvenlik ve denetimler üst seviyeye çıkarıldı

İstanbul Valiliği, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılaması amacıyla alınan geniş kapsamlı tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan planlama doğrultusunda alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar, toplu taşıma istasyonları, meydanlar ve eğlence merkezleri başta olmak üzere kentin tamamında denetimler sıkılaştırıldı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri yılbaşı gecesi koordineli bir şekilde sahada olacak. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde oluşturulan 1.661 noktada toplam 50 bin 427 personel görev yapacak. Bu ekiplere 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru ve 4 helikopter eşlik edecek.

8 İLÇEYE AĞIR TONAJLI ARAÇ GİRİŞİ YASAK

Alınan tedbirler kapsamında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kritik bir kısıtlama kararı alındı. Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişi yasaklandı. Söz konusu yasak, 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00’de başlayacak ve 1 Ocak Perşembe günü öğlen saat 12.00’ye kadar devam edecek.

SAĞLIK VE DENETİM TİMLERİ TEYAKKUZDA

Kutlamalar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sağlık sistemi de tam kapasite çalışacak. Tüm hastaneler 24 saat hizmet verirken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri komuta merkezi yönetiminde 340 istasyonda 1.304 personel hazır bekletilecek. Ayrıca yangın ve benzeri tehlikelere karşı AFAD, AKOM ve itfaiye birimleri teyakkuz halinde olacak.

FAHİŞ FİYAT VE GIDA GÜVENLİĞİNE SIKI TAKİP

Vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına almak için denetim mekanizmaları da işleyecek. Tarım ve Orman Müdürlüğü 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürürken, Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı 90 personelden oluşan 33 ekip fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olacak.

Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri de kendi bölgelerinde kontrolleri sağlayacak. Telefon, elektrik, su ve doğalgaz altyapısında yaşanabilecek arızalara karşı ise ilgili kurumlarca gerekli önlemler alındı.