İstanbul Valiliği'nden ateşli silah açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ateşli silah kullanımının önlenmesiyle ilgili tedbirlere ilişkin "Açık alanlarda yapılacak etkinliklerde; farkındalık oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan afiş örneklerinin, organizasyon sahiplerince tüm katılımcıların görebileceği bir şekilde alanlara asılması sağlanacak, önleyici tedbir ve denetimler kolluk kuvvetleri ve mülki idare amirlerince aralıksız sürdürülecektir" denildi

İstanbul Valiliği, ateşli silah kullanımının önlenmesiyle ilgili tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı.



Valilik açıklamasında şunlar denildi:



"Şehrimizin ve vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak, devletimizin en temel görevleri arasında yer almaktadır.



Bayram, düğün, nişan, uğurlama, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kutlama amacıyla zaman zaman silahla ateş açılması, ölüm ya da yaralanmalara sebebiyet vermekte, bu durum kamuoyunu vicdanen yaralamakta ve tedirgin etmektedir.



Bu nedenle ateşli silahlarla havaya veya çevreye ateş edilmesinin önlenmesi için organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmakta, organizasyonlarda silahla ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemleri başlatılmaktadır.



Açık alanlarda yapılacak etkinliklerde; farkındalık oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan afiş örneklerinin, organizasyon sahiplerince tüm katılımcıların görebileceği bir şekilde alanlara asılması sağlanacak, önleyici tedbir ve denetimler kolluk kuvvetleri ve mülki idare amirlerince aralıksız sürdürülecektir.



Telafisi mümkün olmayan üzücü durumların yaşanmaması için her türlü organizasyonda silahla ateş açarak kutlama yapılmasının önlenmesi hususunda, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet ederek, görevli kolluk güçlerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz."



ulusal.com.tr

