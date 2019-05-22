İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da 9 yaşındaki Baran Geldi'nin çukura düşüp ölmesiyle ilgili sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığını açıkladı

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direktleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin ölümüyle ilgili olayın sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.



Valilik açıklaması şöyle:



"21 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir.



Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.



Bu elim hadisede vefat eden yavrumuze Allah'tan (c.c) rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum."



ulusal.com.tr



