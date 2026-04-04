İstanbul Valiliği'nden belediyelere sahipsiz hayvan talimatı: Mayıs sonuna kadar toplatılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla 39 ilçe belediyesine gönderilen yazıda, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimler tarafından toplanarak bakımevlerine nakledilmesi zorunluluğu hatırlatıldı. Uygulamaların hızlandırılmasını isteyen Valilik, ilçelerdeki köpek popülasyonunun mayıs ayı sonuna kadar tamamen kontrol altına alınmasını talep ediyor.

Valilik tarafından iletilen belgede, İstanbul genelindeki 39 bölgede sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin zaman zaman vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tespiti yer alıyor. Mevcut tablonun, kamuoyuna da yansıyan çeşitli olaylara neden olduğu ifade ediliyor.

SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR, KAPASİTE YETERSİZ

İlçe belediyeleriyle yapılan değerlendirmelerin sonuçları da hazırlanan yazıda aktarıldı. Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevlerine yerleştirilmesi süreçlerinin oldukça yavaş ilerlediği belirtildi. Ayrıca, bazı belediyelerde kapasite sorunları yaşandığı ve doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yeterli hızda ilerlemediği vurgulanıyor.

MAYIS SONUNA KADAR KONTROL SAĞLANACAK

Mevcut aksaklıkların giderilmesi amacıyla, yerel yönetimlere verilen görevlerin mevzuat çerçevesinde ivedilikle yerine getirilmesi gerektiği bildirildi. İlgili yazıda, her belediyenin kendi sınırları içerisindeki sahipsiz köpek popülasyonunu en geç mayıs ayının sonuna kadar kontrol altına alması isteniyor.

Belirlenen takvime uymayan ve görevlerini ihmal eden yerel yönetimler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve ilgili yetkililer için adli süreç başlatılacak.