İstanbul Valiliği Esenyurt'ta 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlakların ardından açıklama yaptı

İstanbul Valiliği Esenyurt'ta 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlakların ardından açıklama yaptı



Valilikten yapılan açıklama şöyle;

Esenyurt ilçemizde Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.



Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.









ulusal.com.tr