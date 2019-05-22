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İstanbul Valiliğinden EYT kararı

İstanbul Valiliği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından 26 Mayıs 2019 Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapılması için başvurulan miting iznine onay verdi

İstanbul Valiliğinden EYT kararı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), 26 Mayıs 2019 Pazar günü İstanbul Yenikapı'da miting yapmak için bugün İstanbul Valiliği'ne başvuru yapmıştı.

Valiliğin başvuruya olumlu yanıt verdiği belirtildi.

26 Mayıs 2019 Pazar günü İstanbul Yenikapı'da büyük EYT mitingi yapılacak.

Valiliğin miting iznini onaylamasının ardından EYT SYDD'den büyük mitingi için çağrılar yapıldı.

EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, parti genel başkanları, sendika başkanları, siyasi parti il başkanları, aday belediye başkanları herkese davette bulunacağız" açıklaması yapılmıştı

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul #eyt #miting
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