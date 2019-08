"30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos'un büyük bir zafer olduğunu belirterek, "30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk." dedi.

Vali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Büyük Zaferin 97'nci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitler ile gazileri rahmet ve saygıyla andığını ifade eden Yerlikaya, "Bu zaferin sahiplerine, devletimizi kuranlara ve yaşatan aziz milletimize layık olmayı niyaz ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin ferdi olmanın onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Her türlü zorluğu, üstün cesaretiyle yenmesini bilmiş, görkemli bir maziye sahip olmanın sevincini paylaşıyoruz. Milletimizin tarihi, insanlık tarihiyle yaşıttır. Bizler, tarihe mührümüzü vurduk, dünya durdukça silinmeyecek izler bıraktık. 1071 silinmez bir izdir. Anadolu'nun kapısını Sultan Alparslan ile açtık. 1453 silinmez bir izdir. Kutlu fetihle bir cihan devletinin sahibi olduk. 18 Mart silinmez bir izdir. Çanakkale geçilemedi. Düşman geldiği gibi gitti. 19 Mayıs silinmez bir izdir. Kurtuluş'un fitilini Mustafa Kemal ateşledi." diye konuştu.



"Bu destanı ilelebet yaşatacağız"

Yerlikaya, 30 Ağustos'un şanlı tarihin içindeki çok derin izlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şairin dediği gibi, 'O gece sabaha karşı, topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı. Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar, altüst oldu siperler, eridi demir ağlar.' Evet o gece siperler altüst oldu, demir dağlar bir kez daha eridi. Cihan bilsin ki dünya durdukça büyük zaferimiz silinmeyecektir. Büyük zaferi hangi şartlarda kazandık? 30 Ağustos'a neden büyük zafer diyoruz? Neden bu günü, bir bayram sevinciyle kutluyoruz? Çünkü işgal altındaydık. Ateş çemberinin içinde kalmıştık. Yorgunduk. Yaralıydık. Top yoktu. Silah yoktu. Mermi yoktu. Yiyecek ekmek yoktu. O zamanlar Türkiye yoklar, yokluklar ülkesiydi. Ancak hatırdan çıkarılmaması gereken en önemli değerimiz... 'İman varsa, imkan var.' Göğüste iman, kalplerde vatan sevgisi vardı. Ya var olacaktık, ya da yok, ya şehit olacaktık, ya gazi, ya kazanacaktık, ya da tarihten silinecektik. Ya zafer, ya ölüm diyerek ayağa kalktık. 30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk..."

Anaların bebekleri yerine, top mermileri kundağa sardığını anlatan Yerlikaya, 30 Ağustos'un bu nedenle büyük bir destan olduğunu dile getirdi.

Vali Yerlikaya, "Türkiye işte o kundaklara sarılarak büyüdü. Mehmetçik, göğüs göğüse çarpıştı. Göğsündeki imanla bu destanı yazdı. 30 Ağustos büyük çok büyük bir destandır. O günleri anlamak ve anlatmak, filmlere kitaplara sığmaz. Ancak sinelerde yaşar. Bu destanı ilelebet yaşatacağız. Ülkemize, milletimize gözümüz gibi bakacağız. Türkiye'ye yan gözle kim bakarsa kim buna cüret ederse bu zaferi onların da zihinlerine kazıyacağız. Cihan bilsin ki bu millet onurlu bir ölümü, esarete her zaman tercih etmiştir. Sonsuza kadar da böyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"30 Ağustos'taki birlik ruhu, 15 Temmuz'da da dimdik ayaktaydı"

Yerlikaya, 15 Temmuz'un da silinmez bir iz olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"100 yıl önce bizi tarihten silmek, vatanımızı işgal etmek isteyenler 100 yıl sonra bir kez daha harekete geçti. Düşmanı ilkinde tanıyor, biliyorduk. Bu kez içerideki hainlerle sınandık. 30 Ağustos'taki birlik ruhu, 15 Temmuz'da da dimdik ayaktaydı. Hainlere bir kez daha dersini verdik. Bu bakımdan, 30 Ağustos ile 15 Temmuz kardeştir. Allah, gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetiyle kuşatsın. Mekanları cennet olsun. Onların şefaatleri bizim ve neslimizin üzerine olsun. Biz, birlikte büyüğüz. Biz, birlikte güçlüyüz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı...Türkiye'nin bütün evlatları, tüm vatandaşları...Atalarımızın bıraktığı izleri takip ediyor, Hepimiz tek yürek, emin adımlarla istikbale yürüyoruz. Destanın Şairi Yusuf Ziya Ortaç, 'Rüzgarlarla at başı yarış etti bu akın, Şimdi yakınlar uzak, şimdi uzaklar yakın!' diyor ya, bizim için uzaklar yakındır. Bizim için hiçbir hedef uzak değildir. 1071 nasıl bizim olduysa Allah'ın izniyle 2071'de bizimdir. Sizlerle büyük zaferimizi anmaktan zaferimizi kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızın, aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cenabıhak, devletimizi, milletimizi ve kahraman ordumuzu daima muzaffer kılsın. Bize yeni fetihler, Yeni zaferler ihsan etsin. Devletimiz, milletimiz bin yaşasın, binler yaşasın."

Resepsiyona, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ile eşi Mesude Avsever, İstanbul Büyükşehir Beldidiye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile davetliler katıldı.