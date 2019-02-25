Bugün okulların tatil edilmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve velileri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yarın okullar tatil mi sorusunu yöneltiyor. Edinilen bilgilere göre, çarşamba günü Marmara Bölgesinde kar sürpriz yapabilir. Fakat yarın yani 26 Şubat 2019 Salı günü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı açıklanmadı

İstanbul'da bugün okulların tatil olmasının ardından öğrenciler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çok sayıda soru soruyor.



Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı etiketleyen çocuklar güldüren paylaşımlar yapıyor.



Okula giderken zorlandığından, havanın çok soğuk olması gibi durumlardan şikayetçi olan öğrenciler, 26 Şubat 2019 Salı yarın da İstanbul'da okulların tatil olmasını istiyor.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama yapmadı.