İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de binanın çökmesine ilişkin, "Yıkacağımız 31 nolu bina ve yıkılan 22 nolu binanın gayrisindeki 19 binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Şu anda bu alan ilçe kaymakamlığımız ve emrindeki emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle bu alana hiçbir vatandaşımızın girmesini istemiyoruz. 21 binada 98 hanede 308 hemşehrimiz oturuyordu." dedi.

Yerlikaya, Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta istinat duvarının yıkılmasının ardından bir binanın çöktüğü alanda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yerlikaya, binanın 14.15'te çöktüğünü anımsatarak, "Yıkılma sebebi 22 nolu binanın hemen bitişiğinde daha önce kentsel dönüşün niyetiyle yeni konut yapmak için yapılan kazı ve istinat duvarı aradan geçen süre içerisinde istinat duvarı yağan yağmurlarla ve diğer sebeplerle yıkılmasından sonra 22 nolu apartman maalesef yıkılmıştır. Hamdolsun herhangi bir can kaybı yok. Binanın yıkılmasından sonra süratle Zişan Akkoç Ortaokulu'nda afet acil koordinasyon merkezimizi eski tabirle kriz merkezini kurduk." diye konuştu.



Yerlikaya, Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi dahil olmak üzere bütün kamu otoritesinin olay mahalline geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kağıthane Belediyesi'nin Yahya Kemal Spor Salonu'nda vatandaşlarımızla bir saat evvel buluştuk. 31 nolu binayı da bundan bir saat önce güvenlik açısından tehlike arz ettiği için kontrollü bir şekilde yıkmaya başladık. Yıkacağımız 31 nolu bina ve yıkılan 22 nolu binanın gayrisindeki 19 binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Şu anda bu alan ilçe kaymakamlığımız ve emrindeki emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle bu alana hiçbir vatandaşımızın girmesini istemiyoruz. 21 binada 98 hanede 308 hemşehrimiz oturuyordu. Bu süreç içerisinde öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz etmek istiyoruz. Olay olduğu andan itibaren yakın ilgilerini üzerimizden eksik etmediler."

Kartal'da yakın zamanda meydana gelen bina çökmesini hatırlatan Yerlikaya, bugün can kaybı olmadığını ve bu nedenle sevindiklerini söyledi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un olay hakkında sürekli bilgi aldığını aktararak, "Kartal'da olduğu gibi bu mahallemizde de risk analizi yarın sabahtan itibaren, yani depremsellik riski bu boşaltılan 19 binada ve etrafında süratle yapılacak. Bunları yaptıkta sonra yine Çevre Şehircilik Bakanlığımız TOKİ marifetiyle buraya ilgili uzman, şube müdürü ve daire başkanlarını gönderdi. Sahada çalışmaya başladılar. Çıkacak etüt raporlarına göre çok hızlı şekilde modern, sağlam, insanların huzurla yaşayacağı kentsel dönüşümü inşallah burada başaracağız." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin gerekli hizmetleri verdiğini dile getiren Yerlikaya, "Kağıthane Belediyesi, 98 hanede yaşayan vatandaşlarımızı bu gece ve bundan sonra kalacakları yerleri ayarladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk etapta 98 hanenin hepsine 5'er bin lira veriyoruz. Yarın kaymakamımız kendilerine tevdi edecek." bilgilerini verdi.

Yerlikaya, İSKİ, BEDAŞ ve İGDAŞ yetkililerinin gerekli kesintileri yaptığını aktararak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 30 uzmanı da sahaya gönderdiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.