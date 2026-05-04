İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması: "Yüzde 46'sı toplandı"

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki sahipsiz köpeklerin yüzde 46'sının toplandığını ve kalanların tamamının da barınaklara alınacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması: "Yüzde 46'sı toplandı"
Yayınlanma:

İstanbul Valisi Davut Gül, şehir genelindeki sahipsiz köpeklere yönelik yürütülen çalışmalara dair güncel verileri paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Vali Gül, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih değil, açık bir zorunluluk olduğunu belirtti.

SOKAKLARDA TEK BİR SAHİPSİZ KÖPEK BİLE KALMAYACAK

Vali Gül, sürecin her iki uç yaklaşımdan da uzak, tamamen kanunlar çerçevesinde yürütüleceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun şartlarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır."

İHMALE MÜSAMAHA YOK!

Sahiplendirme süreçleri, yasaklı ırklar ve yerel yönetimlerin sorumlulukları hakkında da uyarıda bulunan Vali Gül, kamu güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini belirterek "Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir" dedi.

Enflasyon verileri açıklandı: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli olduEnflasyon verileri açıklandı: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli olduEkonomi
Siber suçlara darbe: 24 İlde 127 şüpheli tutuklandıSiber suçlara darbe: 24 İlde 127 şüpheli tutuklandıGündem
Davut Gül sahipsiz köpek
Günün Manşetleri
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
İran, ABD'yi uyardı
Belediye iştirakinde 113 milyon TL'lik yolsuzluk iddiası
Anneler günü reklamında ne vardı?
ABD'den 14 maddelik teklife yanıt geldi
Çok Okunanlar
Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi?
Türkiye genelinde sağanak alarmı! Türkiye genelinde sağanak alarmı!
Gazete manşetleri 4 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 4 Mayıs Pazartesi