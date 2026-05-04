İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması: "Yüzde 46'sı toplandı"

İstanbul Valisi Davut Gül, şehir genelindeki sahipsiz köpeklere yönelik yürütülen çalışmalara dair güncel verileri paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Vali Gül, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih değil, açık bir zorunluluk olduğunu belirtti.

SOKAKLARDA TEK BİR SAHİPSİZ KÖPEK BİLE KALMAYACAK

Vali Gül, sürecin her iki uç yaklaşımdan da uzak, tamamen kanunlar çerçevesinde yürütüleceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun şartlarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır."

İHMALE MÜSAMAHA YOK!

Sahiplendirme süreçleri, yasaklı ırklar ve yerel yönetimlerin sorumlulukları hakkında da uyarıda bulunan Vali Gül, kamu güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini belirterek "Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir" dedi.