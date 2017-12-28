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İstanbul Valisi Şahin'den yılbaşı önlemlerine ilişkin açıklama

İstanbul'da bu yılbaşı güvenlik önlemleri azami seviyede tutulacak. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece 37 bin polis görev başında olacak.

İstanbul Valisi Şahin'den yılbaşı önlemlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbulluların yılbaşını huzur içinde kutlaması için her türlü tedbirin alındığını, 37 bin polis ve 4 bin jandarmanın görev başında olacağını bildirdi.

Şahin, Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası Merkez binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da halkın yılbaşını huzur içinde kutlaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

"GÜVENLİK BİRİMLERİ TAM KADRO ÇALIŞACAK"

Kentte 37 bin polis ve 4 bin jandarmanın görev başında olacağını aktaran Şahin, "Güvenlik birimleri tam kadro çalışacak." dedi.

Vali Şahin, "Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız." diye konuştu.

TUZLA'DAKİ KİMYASAL ATIK

Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku üzerine sorulan soru üzerine ise Vali Şahin, "Ufak tefek birtakım kazanç ya da kar hırsı adına tüm insanlarımızın, tüm vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını, hatta sağlığını tehdit etmeye, tehlikeye düşürmeye, denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye de kimsenin hakkı yok. Bunun takibini bütün birimlerimiz yapmakta. Sonucunda da gerekli işlemler de tereddütsüz icra edilecektir. Kesin neticeler tespit edildikten sonra adli işlemler ve cezai işlemler de tatbik edilecektir. " diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #tuzla #yılbaşı kutlamaları #İstanbul Valisi Şahin
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