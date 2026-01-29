İstanbul Valisi'nden kurum amirlerine "Erken Paydos" çağrısı! "18.00’i beklemeyin"

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı. Devam eden yatırım projelerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Gül, koordinasyon gerektiren konuları dinleyerek notlar aldı.

TRAFİĞE KARŞI "ERKEN ÇIKIŞ" FORMÜLÜ

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri yaklaşan Ramazan ayı ve İstanbul trafiği oldu. Vali Gül, ulaşımın zaman aldığını belirterek kurum amirlerine şu ifadelerle seslendi: "Ramazana yaklaştık. İstanbul'da ulaşımla ilgili bir yerden bir yere gitmek ciddi anlamda bir zaman alıyor. Dolayısıyla kurum amirlerimizden, kendi içerisinde planlama yaparak, 18.00'den önce, uzaklığa göre 17.00 ya da 16.30'da, işlerin aksamayacağı noktada tedbir alarak mesai arkadaşlarımıza izin verilmesini istirham ediyorum"

KAMU BİNALARINDA DEPREM RİSKİ TARİH OLUYOR

Kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığı imkanlar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarıyla sürecin hızlandığını vurguladı. "Yarısı Bizden Kampanyası" başta olmak üzere dönüşümün sürdüğünü belirten Gül, şunları söyledi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında da başta okullarımız, hastanelerimiz, hükümet konaklarımız, idare kararımız olmak üzere bu dönüşümde hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah başta İPKB'nin yaptığı kamu kurum ve kuruluşların dönüşümü olmak üzere bakanlıklarımızın programındaki işlerin bir an önce tamamlanmasıyla birlikte artık İstanbul'da depreme dayanıklı ya da dayanıksız kamu binası kavramını gündemimizden çıkarmış olacağız. Hepsi hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde hizmet aldığı, mesai arkadaşlarımızın güvenli bir şekilde görev yaptığı alanlar haline gelmiş olacak."

İstanbul'daki sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Vali Gül, son yapılan iki büyük hastane ihalesini hatırlattı. Gül, "Biri Ataşehir'de Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, eski PTT olarak biliniyor. 1453 yataklı hastane ihalesi yapıldı. 1453 yataklı hastane demek, 21 yıl önce, 30 yıl önce belki orta ölçekli bir şehrin bütün yatak kapasitesinden daha fazla yatak kapasitesine denk gelecek bir rakam demek. Yine bu hafta içerisinde Haydarpaşa Hastanemizin ihalesini yaptık. Onun da 800 yatağın üzerinde kapasitesi var. Aynı şekilde Beykoz, Ümraniye, Bayrampaşa, Avcılar, Esenyurt, Esenler'de ya devam eden ya başlayacağımız ya da planladığımız hastanelerimiz var." ifadelerini kullandı.

HEDEF 300 YENİ EĞİTİM BİRİMİ

Eğitim yatırımları ve sosyal projelere de değinen Gül, özellikle çalışan anneler için kreş ve anaokulu ihtiyacının altını çizdi. Finansman sorunu olmadığını belirten Gül, hedeflerini şöyle açıkladı: "Özellikle çalışan hanımefendilerin çocuklarını da teslim edebileceği kreşlere, anaokullarına ihtiyaç var. Sizden istirhamım, kurumunuzda böyle bir yer varsa bunu kreş olarak değerlendirebiliriz. Boş arsamız varsa oraya yine kreş planlayabiliriz. Bu yıl içerisinde 100 tane kreş, 100 tane 4-6 yaş Kur'an kursu, 100 tane de anaokulu tamamlamak istiyoruz. Finansman anlamında bir sıkıntımız yok"

Gül ayrıca, 2026 yılında suç işlenmeden önce koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik etkinliklerin artırılacağını, ihalelerin ise açık ihale yöntemiyle yapılarak hem kış hem yaz döneminin verimli geçirileceğini sözlerine ekledi.