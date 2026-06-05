İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün operasyonu: 32 milyon liralık ürün ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, haksız kazanç elde ederek devleti vergi kaybına uğratan kaçak tütün mamulleri dağıtıcılarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ürünlerin temininin önlenmesi amacıyla operasyonel safhaya geçti.

İKİ İLDE 46 FARKLI NOKTAYA EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri, İstanbul ve Adıyaman'da önceden tespit edilen 21 ikamet ve 25 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, yasa dışı dağıtım ağının içerisinde yer aldığı belirlenen 24 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halihazırda devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda geniş çaplı bir üretim ve dağıtım envanteri ortaya çıkarıldı. Ekiplerin incelemeleri sonucunda 1 milyon 772 bin 200 adet boş makaron, 1 milyon 38 bin 480 adet dolu makaron ile 2 ton 400 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütününe el konuldu. Aramalarda ayrıca 1 milyon 880 bin 132 adet sigara sarma kağıdı, 22 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara tütünü ve 11 bin 650 adet puro bulundu.

ÜRETİM TESİSİ GİBİ ÇALIŞMIŞLAR

Adreslerdeki aramalarda yasa dışı tütün mamullerinin yanı sıra üretim ve paketleme aşamasında kullanılan ekipmanlar da ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından 12 bin adet boş sigara paketi, 670 adet elektronik sigara ve nargile cihazı, 297 adet elektronik sigara likiti, 5 adet kompresör, 10 adet sigara sarma makinesi ile 1 adet hassas tartı adli emanete alındı.

Operasyon kapsamında el konulan tüm bu mamul, ürün ve makinelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 32 milyon lira olduğu tespit edildi.