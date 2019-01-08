Ankara ve İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini arttırdı. 8 Ocak Salı (bugün) okullar tatil mi en çok arananlar sorular arasında yerini aldı. İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Dün gece saatlerinde kar yağışının başladığı İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama gelmemişti. Ankara Valiliği yetkilileri önceki gün yaptığı açıklamada, Ankara'daki kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine Pazartesi ara verilmediğini bildirmişti. Veli ve öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in okulları tatil etmesi için Twitter'da paylaşım yapıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesaj yağmuru...

İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.



İstanbul'un bütün ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbullular kar yağışının sevinci ile dışarıya çıkıp kar topu oynadı ve fotoğraf çektirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçlarının kentin önemli noktalarında hazır bekletiliyor.



Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağını, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde kar şeklinde süreceğini duyurmuştu.



İstanbul'da okullar tatil mi?

Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın @yerlikayaali34 hesabına bugün okulların tatil olması için yazıyor.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yazılanların bazıları şöyle;

Karlar düşer,düşer düşer ağlarımmm. Hep ismini,hep ismini anarııım. #AliYerlikaya

Ya artık yazmıyorum ellerime yazık değmez cidden #AliYerlikaya

#AliYerlikaya Tuzlattır canım yolları kar diz boyu oldu zaten Zaten dün de açıklama yapmadın bari bugün açıklama yap da boşu boşuna sabaha kadar beklemeyelim

#AliYerlikaya Tatil değil boşuna burdayız dağılın #aliyerlikaya



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "kar tatili" haberi geldiğinde bu sayfadan okuyabileceksiniz.



Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldiğinde haberimizde olacak.



Vasip Şahin'e yazılanların bazıları şöyle;

#vasipsahin Ortalık buz pistine döndü. Kendi çıkarlarımı falan bıraktım bir kenara amaç ders işlememek değil amaç zarar görmemek. Bir öğrenci hava şartlarından dolayı zarar görse bunun vebali nasıl ödenir. Artık görün bizi.

#vasipsahin Ankara ayazı ruhumuzu cidden kesti.

hocam kardeşimde büyüyünce vali olcakmış ve sizin gibi tatil yapacağını söyledi doğru sölüyor dimi hocam HOCAM ANGARALILAR AGLIYOR HOCAAAM #vasipşahin

Tatil yaparsanız size yüz adet poşet alıcağım.#vasipsahin



Ya vasip dedik bekliyoruz #vasipsahin

#vasipşahin Valim neyi bekliyorsun



#vasipsahin Valim dün yapmadın tatil bugün gönlümüzü al tatil yap Valim gece kar yağışı var bi tatil haberini alırız artık @vasipsahin #vasipsahin



#vasipsahin Tatil etmiyorsanız bari yolları temizleyin işkence oldu artık Gene mi tatil değil? N’olursunuz canım Valim, lütfen. Gerçekten bu kar gizli buzlanma oluşturur buzun üstüne yağıyor. Tuzlamak işe yaramaz. Lütfen #vasipşahin #vasipsahin versen de vermesen de yarın okula gitmiyorum

