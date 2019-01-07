Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul ve Ankara'da 8 Ocak 2019 Salı günü okullar tatil mi en çok arananlar arasında yerini aldı. İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Dün gece saatlerinde kar yağışının başladığı İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama gelmemişti. Ankara Valiliği yetkilileri dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Ankara'daki kar yağışı nedeniyle "eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" bildirmişti. Veli ve öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in okulları tatil etmesi için Twitter'da paylaşım yapıyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.



Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde kar yağışının etkisini artırdığı, yağış nedeniyle çevrenin beyaza büründüğü görüldü.



Kar yağışının kentin Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili olmaya başladığı dikkati çekti.



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçlarının kentin önemli noktalarında hazır bekletildiği, bazı kavşak noktalara ise tuz bırakıldığı gözlendi.



Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağını, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde kar şeklinde süreceğini duyurmuştu.



İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamasında İstanbul'a kar yağışının Salı günü geleceğini açıkladı. Kar yağışından dolayı meydana gelecebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın @yerlikayaali34 hesabına bugün okulların tatil olması için yazıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "kar tatili" haberi geldiğinde bu sayfadan okuyabileceksiniz.





Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldiğinde haberimizde olacak.