Türkiye, 80'li ve 90'lı yıllarda yaygın olan tanzim satış yöntemine geri dönüyor. İstanbul ve Ankara'da tanzim satışlar başladı. Biber, patlıcan gibi fiyatı yükselen ürünler, uygun fiyattan tüketici ile buluşacak. Tanzim satışların ilk gününde birçok noktada uzun kuyruklar oluştu.

Artan sebze-meyve fiyatlarını düşürmek için Ankara ve İstanbul'da kurulan tanzim noktalarında satışlar başladı. İlk gün vatandaşın ilgisi de yoğun oldu, birçok noktada uzun kuyruklar oluştu.



Tanzim satış noktalarında hafta içi hergün sebze-meyve satışı yapılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelecek ürünler, kar amacı gütmeden ucuz fiyatla tüketiciyle buluşacak.



Tanzim noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleşecek. Tanzimlerdeki bazı sebzelerin pazara göre fiyatları şöyle;



TANZİM FİYATLARI

Pazarda 10 lira olan biber 6 lira

Pazarda 10 lira olan patlıcan 4 lira 50 kuruş

Pazarda 5 lira olan patates ve soğan 2 lira

Pazarda 6 lira olan domates 3 lira

Pazarda 6 lira olan salatalık 4 lira



Tanzim satış noklarında vatandaşlar, her üründen en fazla 2 kilo satın alabilecek.



6 milyon nüfuslu Ankara'da ilk etapta 15 tanzim satış noktası kuruldu. Bu sayının 30'a çıkarılması planlanıyor..



15 Milyon nüfuslu İstanbul'da ise 34 tanzim noktasında satışlar başladı. Bu sayının 50'ye çıkarılacak ancak kentin nüfusu dikkate alındığında bu noktaların ne kadar yeterli olacağı henüz belirsiz. İstanbul'da ayrıca Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için tanzim satışları yapılmayacak.



Ankara Keçiören'deki tanzimi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilerleyen günlerde PTT aracılığıyla internet üzerinden de tanzim satışı yapılacağını duyurdu.



Geçici olarak uygulamaya konan tanzim satışının ihtiyaç olduğu sürece devam edecek.





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