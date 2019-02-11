Daha uygun fiyata sebze ve meyve satma hedefiyle başlayan tanzim satışlardaki fiyatlar belli oldu. Pazar ve marketlerin altındaki fiyatlarla satıldığı görülen tanzim satış noktalarının Ankara ve İstanbul'da nerelerde olduğu da açıklandı. Buna göre, patates ve soğan pazarda 5 liraya satılırken tanzimde 2 liraya, domates pazarda 6 lirayken tanzim noktasında 3 liraya, patlıcan pazarda 10 liraya satılırken tanzimde 4.5 liraya, biber de pazarda 10 lirayken tanzimde 6 liraya, salatalık da pazarda 6 liraya satılırken tanzimde 4 liraya satılıyor

Daha uygun fiyata sebze ve meyve satma hedefiyle başlayan tanzim satış noktalarının yerler ve satış fiyatları belli oldu.



Edinilen bilgilere göre, patates ve soğan pazarda 5 liraya satılırken tanzimde 2 liraya, domates pazarda 6 lirayken tanzim noktasında 3 liraya, patlıcan pazarda 10 liraya satılırken tanzimde 4.5 liraya, biber de pazarda 10 lirayken tanzimde 6 liraya, salatalık da pazarda 6 liraya satılırken tanzimde 4 liraya satılıyor.



Vatandaşlar 3 kilo satın alabilecek.



İstanbul'da satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.



ANKARA'DA 15 NOKTADA SATIŞ GERÇEKLEŞECEK



Tanzim satış noktaları Ankara'da kuruldu ve faaliyete geçti. Ankara'da 15 noktada satış gerçekleştirilecek.



İşte Ankara satış yapılacak bölgeler:



Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Kurtuluş Parkı, Ulus metro çıkışı, Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Kuyubaşı metro çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camii önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısı.



İSTANBUL SATIŞ NOKTALARI







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