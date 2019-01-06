Meteoroloji ve AKOM'dan art arda gelen uyarıların ardından İstanbul ve Ankara'da 8 Ocak 2019 Pazartesi günü okullar tatil mi en çok arananlar arasında yerini aldı. İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması geldi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması geldi mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamasında İstanbul'a kar yağışının Pazartesi günü geleceğini açıkladı. Kar yağışından dolayı meydana gelecebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "06.01.2019 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara’da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 cm civarında örtü bırakacağı; Pazar gece ve Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor." açıklaması paylaşıldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı meydana gelecek. Kar yağışı kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.



AKOM'dan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un yoğun kar yağışının etkisinde kalacağı belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.



Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95 km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.





İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamasında İstanbul'a kar yağışının Pazartesi günü geleceğini açıkladı. Kar yağışından dolayı meydana gelecebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın @yerlikayaali34 hesabına yarın okulların tatil olması için yazıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "kar tatili" haberi geldiğinde bu sayfadan okuyabileceksiniz.





Ankara'da okullar tatil mi?

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.01.2019 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara’da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 cm civarında örtü bırakacağı; Pazar gece ve Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve buzlanmayla birlikte başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi



Ankara Valisi Vasip Şahin'den tatil açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.