Ankara ve İstanbul'daki FETÖ operasyonlarında 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 36'sının "Bylock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

FETÖ üyesi olduğu belirtilen 110 kişi için Ankara ve İstanbul'da operasyon yapıldı.



Başkentteki operasyonun hedefinde FETÖ'nün kapatılan okullarda çalışanlar vardı.



51 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operaysonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerden 36'sının FETÖ'nün haberleşme programı olan "Bylock" kullancısı olduğu belirtildi.



İstanbul2daki operaysonuysa Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese baskın düzenledi.



Kentin birçok ilçesinden yapılan operasyonlarda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak için emniyete götürüldü.



Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.







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