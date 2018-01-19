İstanbul ve Ankara’ya tehlikeli atık sevkiyatı yapılıyor.
Açıklamayı, Çevre Mühendisleri Odası yaptı. Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nden İstanbul ve Ankara’ya tehlikeli ve toksik atık sevkiyatı yapıldığı bildirildi.
Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, İstanbul ve Ankara’yı tehdit eden atık skandalını basın toplantısıyla açıkladı.
Bozoğlu, atıkların yüksek oranda ağır metal kurşun içerdiği için “depolanamaz” nitelikte olduğunu belirtti.
Atıkların karayolu ile taşınırken geçtiği bölgelerin bile risk altında olduğunu belirten Bozoğlu, “Sevkiyat acilen durdurulmalı” dedi
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
Çevre Mühendisleri Odası, Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nden İstanbul ve Ankara’ya tehlikeli atık sevkiyatı yapıldığını bildirdi. Oda Genel Başkanı Baran Bozoğlu, atıkların geçtiği karayolu üzerinde bulunan bölgelerin büyük risk altında olduğunu açıkladı. Bozoğlu “Sevkiyat acilen durdurulmalı” dedi.
İstanbul ve Ankara’ya tehlikeli atık sevkiyatı yapılıyor.
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