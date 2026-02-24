İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı: İşte Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri
Numbeo’nun 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi açıklandı. Alım gücü, güvenlik, sağlık hizmetleri ve trafik yoğunluğu gibi kriterlerin dikkate alındığı listede Türkiye’den en yüksek sırayı Bursa aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in sıralaması da netleşti.
Numbeo tarafından yayımlanan 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. “Quality of Life Index” başlığıyla hazırlanan çalışmada kentler; alım gücü, güvenlik, sağlık hizmetleri, trafik yoğunluğu, yaşam maliyeti ve çevre faktörleri gibi birçok parametreye göre değerlendirildi.
2026 endeksine göre yaşam kalitesi en yüksek kent, Hollanda’nın Den Haag şehri oldu. 228 puan alan Den Haag listenin ilk sırasında yer aldı. Onu 218 puanla Eindhoven izledi.
İlk 10’da yer alan kentler ve puanları şöyle:
Den Haag / Hollanda / 228 puan
Eindhoven / Hollanda / 218 puan
Stuttgart / Almanya / 212 puan
Utrecht / Hollanda / 211 puan
Rotterdam / Hollanda / 210 puan
Lüksemburg / Lüksemburg / 209 puan
Kopenhag / Danimarka / 209 puan
Groningen / Hollanda / 209 puan
Göteborg / İsveç / 208 puan
Frankfurt / Almanya / 208 puan
TÜRKİYE’DE İLK SIRADA BURSA VAR
Numbeo’nun 2026 verilerine göre Türkiye’de yaşam kalitesi en yüksek il Bursa oldu. Bursa, 175 puanla listede 119. sırada yer aldı ve İstanbul, Ankara ile İzmir’i geride bıraktı.
Türkiye’den listeye giren kentlerin sıralaması şöyle:
119 – Bursa: 175 puan
158 – Antalya: 160 puan
181 – İzmir: 153 puan
197 – Ankara: 147 puan
235 – İstanbul: 128 puan