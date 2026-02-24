İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı: İşte Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri

Numbeo tarafından yayımlanan 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. “Quality of Life Index” başlığıyla hazırlanan çalışmada kentler; alım gücü, güvenlik, sağlık hizmetleri, trafik yoğunluğu, yaşam maliyeti ve çevre faktörleri gibi birçok parametreye göre değerlendirildi.

2026 endeksine göre yaşam kalitesi en yüksek kent, Hollanda’nın Den Haag şehri oldu. 228 puan alan Den Haag listenin ilk sırasında yer aldı. Onu 218 puanla Eindhoven izledi.

İlk 10’da yer alan kentler ve puanları şöyle:

Den Haag / Hollanda / 228 puan

Eindhoven / Hollanda / 218 puan

Stuttgart / Almanya / 212 puan

Utrecht / Hollanda / 211 puan

Rotterdam / Hollanda / 210 puan

Lüksemburg / Lüksemburg / 209 puan

Kopenhag / Danimarka / 209 puan

Groningen / Hollanda / 209 puan

Göteborg / İsveç / 208 puan

Frankfurt / Almanya / 208 puan

TÜRKİYE’DE İLK SIRADA BURSA VAR

Numbeo’nun 2026 verilerine göre Türkiye’de yaşam kalitesi en yüksek il Bursa oldu. Bursa, 175 puanla listede 119. sırada yer aldı ve İstanbul, Ankara ile İzmir’i geride bıraktı.

Türkiye’den listeye giren kentlerin sıralaması şöyle:

119 – Bursa: 175 puan

158 – Antalya: 160 puan

181 – İzmir: 153 puan

197 – Ankara: 147 puan

235 – İstanbul: 128 puan