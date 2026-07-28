İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın! 28 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle hareket geçti. Ekipler; başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, son dönemlerde "yeni nesil" diye adlandırılan, motosikletlerle iş yeri kurşunlaması ve yağma gibi suçlara karışan ve elebaşları hakkında kırmızı bülten bulunan organize silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

8 İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN 7 ÖRGÜT DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler; Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütü üyelerinin kimlik ve adreslerini tek tek belirledi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda:

4 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyete götürüldü.