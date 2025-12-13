İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 7 milyon hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Emniyetin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından iki büyük şehirde arka arkaya operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul’daki operasyon Esenler ilçesinde gerçekleştirildi. Bu operasyonda ekipler tarafından 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap, 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de ise Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Buca ilçesinde bir operasyon düzenledi. İzmir’deki bu operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"BİR İNSANLIK SUÇU"

Düzenlenen operasyonlara ait bir video paylaşımı da yapan Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İstanbul ve İzmir'de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."