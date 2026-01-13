İstanbul ve Kocaeli'de şafak operasyonu! 11 kişi tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı müstehcen internet siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlara ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şebekeyi deşifre etmek için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde suça karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi tespit etti.

İKİ İLDE 18 FARKLI ADRESE BASKIN

Hazırlıklarını tamamlayan polis, 6 Ocak sabahı operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükcekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleri ile Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belirlenen toplam 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda aranan 12 şüpheli gözaltına alınırken, şebeke tarafından fuhşa zorlandığı belirlenen 2'si yabancı uyruklu toplam 7 kadın kurtarıldı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 14 cep telefonu, 14 sim kart, bir dizüstü bilgisayar ve bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.