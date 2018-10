İstanbul Yeni Havalimanı açılışı için Ankara'dan yeni havalimanına gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Cumhuriyet Bayramı" resepsiyonunu da havalimanında verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına teker koydu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı.



Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, tören alanına geçiyor.



İç hatlarda ilk uçuş Ankara'ya yapılırken Dış hatlarda ise KKTC ve Azerbaycan'a yapılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için gelen misafirlerini selamladı.



Erdoğan'a günün anısına biniş kartı



Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı.



Törende, Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.



Açış konuşmalarının yapılacağı kürsü, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin minyatürü şeklinde tasarlandı.



Yeni havalimanının açılışına yoğun ilgi



İstanbul'daki yeni havalimanının ilk etabının açılışına, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları da ilgi gösteriyor.



Sabah saatlerinden itibaren yeni havalimanına gelen ulusal ve uluslararası medya kuruluşları, geniş haberci kadrosuyla açılışı takip ediyor.



Gün boyunca yayınlar yapan basın kuruluşları, havalimanıyla ilgili yapım sürecini, açılışa ilişkin bilgileri izleyicilere aktarıyor.



Basın mensupları, mimarisiyle büyük hayranlık uyandıran havalimanıyla ilgili röportajlar da yapıyor.



Açılış için havalimanına gelen konukları, klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan, tasarımı modacı Ettore Bilotta'ya ait yeni üniformalarıyla THY'nin kabin memurları karşılıyor.

Öte yandan eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Tuluyhan Uğurlu, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Oktay Kaynarca, Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Ferit Şahenk, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, Burcu Esmersoy, Demet Şener, eski bakanların da aralarında bulunduğu siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına gelmeye başladı.



Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açılışın yapılacağı alana geldi.



Ayrıca açılışa katılacak bazı THY uçakları da havalimanına iniş yaptı.



Açılış öncesinde Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi. Sahnede yer alan dev ekrana, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarının fotoğrafları yansıtıldı.

Bir akrobasi grubunun, terminaldeki gösterileri de konuklar tarafından ilgiyle izlendi.



Yaklaşık 30 ambulansın konuşlandırıldığı havalimanında, 100'ün üzerinde sağlık çalışanı, 10 UMKE ekibi ve çok sayıda güvenlikçi görev yapıyor.



Binali Yıldırım'ın konuşması



"Bugün Endonezya'da bir uçak kazası oldu. Ve hayatını kaybeden insanlar var. Bu sebeple dost ve kardeş Endonezya halkının acılarını paylaşıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızla iki özel gururu yaşıyoruz.Cumhuriyetin 95. yılında yapılan bu açılış ülkemiz için hayırlı olsun. 95. yılı böylresine görkemli bir eserle taçlandırmanın şerefini yaşıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına teşekkür ediyorum."



"Gece gündüz demeden bu dev ederi ortaya çıkardıkları için teşekkür ediyorum emekleri için tebrik ediyorum. Değerli Cumhurbaşkanım esasen bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar, mühendisler gece gündüz demeden 7/24 çalışan işçilerimiz emekçilerimizdir."



"Yüreğimiz coşturan, heyecanımızı arttıran böylesine harika bir eser milletimizin gurur vesilesidir. Teknolojinin tüm yenilikleri bu havalimanın içinde mevcuttur.

İnşaata başlanırken acımasızca eleştiriler oldu. Siz de biz de çalışmaktan usanmadık eleştirilerden yılmadık hamdolsun bugünlere ulaştık.

3. havalimanı inşaa edeceğimiz bu alanı beraber havadan incelediğimiz 2011 yılı dün gibi hatırlıyorum. Sağolun kabul ettiniz ve bu eser gerçek oldu. Bugün bu yapıyı görmek bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorlukları unutturdu. "



"Hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım 'Ya bir yol buluruz dedik ya bir yol açarız' dedik. Bu eser medeniyetimizin gücünü gösteriyor."



"Yeni havalimanımızın güzel hizmetlere vasıl olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum"