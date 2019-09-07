İstanbul Yenikapı'ya hizmet fazlası iddiasıyla çekilen araçların akıbeti belirsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin israf iddiasıyla Yenikapı'ya çektiği belediye araçları üzerinden yapılan tartışma sürüyor. CHP kanadı israf iddialarını yinelerken AK Parti cephesi, bu araçların hizmet aracı olduğunu savunuyor
GÜNDEM 07.09.2019, 18:02
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet fazlası olarak nitelendirdiği bin 700 belediye aracının akıbeti hala belli olmadı.
Konuyla ilgili televizyon programına katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, israf iddialarını değerlendirdi. Altay,"İsraf var ama bazı araçlar araya karışmış olabilir "dedi.
Farklı bir yorumda bulunan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, konunun yanlış anlaşıldığını söyledi.
Yarkadaş, hataların olduğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) araçlarla ilgili farklı planın olduğunu belirtti.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise israf iddiarını yalanladı.
Göksu,"Yönetim bu şovu yaparken bir taraftan da yeni hizmet araçları için ihale yapıyor, yeni ihalelere hazırlanıyor" dedi.
ulusal.com.tr
25°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0