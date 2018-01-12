Havaların soğumasıyla birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusu en çok arananlar arasında yerini aldı. Meteoroloji İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunun yanıtını verdi. Alınan bilgiye göre, 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji "Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak " sorusunun cevabını da verdi. Haberimizden okuyabilirsiniz

Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi. İstanbul'da 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre,



Yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Pazar günü ise Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı havanın etkisinde olacağı bildirildi.



Pazartesi Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği belirtildi.



ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Ankara'da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yeniden yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazar günü ilk saatlerden itibaren karla karışık yağmura, sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışına dönecek.



İzmir'de ise cumartesi günü sabah saatlerinde tekrar başlayacak sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Hafta sonunda İzmir'de kar yağışı beklenmiyor.