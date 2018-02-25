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İstanbul’a kar yağışı için bu günlere dikkat (hava durumu)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi

İstanbul’a kar yağışı için bu günlere dikkat (hava durumu)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbul için Çarşamba ve Perşeme günü kar yağma ihtimali olduğunu açıkladı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Eroğlu, "Lütfen ona göre giyininiz" dedi.

Eroğlu'nunaçıklaması şöyle;
Haftalık hava durumu tahmini . Dikkat havalar soğuyor. Lütfen ona göre giyininiz. Bazı bölgelere kar yağma ihtimali var. İstanbul için de Çarşamba ve Perşembe günleri bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #veysel eroğlu
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