İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Geliyor! Yağışın Ne Zaman Etkili Olacağı Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışların etkisi altında olan İstanbul'a bir uyarı daha yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri sonrasında İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'a Sağanak Yağış Geliyor!

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şehirde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

Açıklamada, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.