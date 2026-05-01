İstanbul’da 1 Mayıs: Bazı metro ve tramvay hatları kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul Valiliği'nin kararıyla bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler durduruldu. İkinci bir duyuruya kadar sürecek kısıtlamalar nedeniyle bazı istasyonlara giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı.

Simge Sarıyar
İstanbul’da 1 Mayıs: Bazı metro ve tramvay hatları kapatıldı
Yayınlanma:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da toplu ulaşım ağında önemli kısıtlamalara gidildi. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Metro İstanbul tarafından işletilen bazı güzergahlarda seferler durdurulurken, kentin merkezi noktalarındaki belirli istasyonlar ikinci bir duyuruya kadar yolcu kullanımına kapatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, kısıtlamaların odak noktasında M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattı yer alıyor. Alınan önlemler çerçevesinde bu hat üzerinde bulunan Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı. Kısıtlama süresince bu hatta sefer yapan trenler, belirtilen duraklarda durmadan yoluna devam ediyor.

TRAMVAY VE FÜNİKÜLER SEFERLERİ DURDURULDU

Valilik kararıyla uygulanan tedbirler kapsamında raylı sistemlerin diğer kollarında da işletmeye ara verildi. F1 Taksim–Kabataş füniküler hattı ile T3 Kadıköy–Moda tramvay hattı tamamen işletmeye kapatıldı. Şişli–Mecidiyeköy istasyonunda ise kısmi bir düzenleme yapıldı. Ekipler tarafından yapılan açıklamada, bu istasyonda yalnızca Meydan çıkışının açık tutulduğu, diğer tüm giriş ve çıkışların yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi.

1 mayıs
