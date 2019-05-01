banner1005
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Zam yapıldı
Zam yapıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

İstanbul'da 1 Mayıs: Beşiktaş'ta 7 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş'ta slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakiler, polis ekiplerince gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs: Beşiktaş'ta 7 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi. 

Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. 

Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler, slogan atarak yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri, gruptaki 7 kişiyi gözaltına aldı. 

Şüpheliler emniyete götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #1 mayıs #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.